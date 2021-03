Quintero sai em defesa do trabalho de Enderson Moreira no Fortaleza

O treinador Enderson Moreira segue pressionado à frente do Fortaleza, principalmente depois da derrota do Tricolor dentro de casa para o Santa Cruz. Mas para o zagueiro Juan Quintero o técnico está fazendo um ótimo trabalho e que o grupo está pegando as ideias do técnico.

"Na minha concepção o trabalho do Enderson é muito bom, o grupo está pegando a ideia dele, pra ser sincero não entendo o porquê das críticas se a gente só perdeu um jogo em sete jogos e só tomamos dois gols, não entendo. O grupo está unido, ta forte ta pegando ideia de jogo dele e para mim será uma boa temporada"

Jogo importante

O Fortaleza segue se preparando para o confronto contra o 4 de Julho, amanhã ( 27), às 15h45, pela Copa do Nordeste. Em entrevista coletiva desta sexta ( 26) , o zagueiro Juan Quintero fez um balanço da temporada 2021.

"Começamos essa temporada muito bem, a primeira derrota foi jogo passado somente,acho que a gente está pegando a ideia que o professor quer.O time está muito focado.É a minha terceira temporada aqui e acho que é um bom início com o professor Enderson".

O Fortaleza duela com o 4 de Julho amanhã (27), às 15:45 no estádio Albertão, pela sexta partida da Copa do Nordeste. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.

