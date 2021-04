Quintero prega respeito ao Bahia: "foco vai ser fundamental"

O duelo deste sábado (24) reúne dois grandes clubes do futebol nordestino: o tricolor cearense e o tricolor baiano. Fortaleza e Bahia se enfrentam na Arena Castelão, pela semifinal da Copa do Nordeste. Nesta quinta-feira (22), em coletiva de imprensa, o zagueiro Quintero elogiou o grupo adversário, mas garante que a concentração será fundamental para neutralizar o forte ataque comandado por Gilberto e Rossi.

Quintero Zagueiro do Fortaleza “Bahia tem um grupo muito bom, bem entrosado e que vem fazendo boas atuações. E nós temos que nos concentrar em fazer o trabalho da gente, um jogo bom, é uma semifinal. Sabemos com quem vamos jogar e, claro, temos que ter cuidado, respeitando o rival.”

Será o segundo duelo entre Fortaleza e Bahia na temporada 2021. No início de abril, vitória do tricolor cearense por 3 a 1, na Arena Castelão. No entanto, o retrospecto é favorável ao clube baiano, que perdeu apenas um confronto contra o Leão na Copa do Nordeste. Para Quintero, o foco será fundamental para conquistar a vaga na final da competição.

Juan Quintero Zagueiro do Fortaleza “Vai ser um jogo complicado, difícil, mas temos que fazer o que nós treinamos, a ideia que quer o professor, colocar em campo de jogo. Taticamente estar bem posicionado, jogar quando for para jogar e marcar quando for para marcar. O foco vai ser fundamental. São jogos que passam por detalhes. Essa é a mentalidade.”

Concorrência na zaga

No elenco principal, Enderson Moreira conta com seis zagueiros: Quintero, Jackson, Benevenuto, Vinícius, Wanderson e João Paulo. E um sétimo reforço está próximo de chegar o Fortaleza: Titi. Para o xerife tricolor, a concorrência é boa, pois o mais importante é estar ajudando o clube.

"Acho muito bom, pois o mais importante é o Fortaleza. O Fortaleza é maior do que qualquer jogador. Os jogadores que estão chegando é para ajudar o clube e a concorrência é sempre boa. E o Titi chegará para ajudar também."

Fortaleza e Bahia se enfrentam neste sábado (24) pela semifinal da Copa do Nordeste. O duelo acontece na Arena Castelão, às 20h30. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.