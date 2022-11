Questão financeira não será determinante para renovação de Vojvoda, garante vice do Fortaleza

Alex Santiago, vice-presidente do Fortaleza e Diretor de Futebol, explica que a questão financeira não será ponto determinante para a permanência de Juan Pablo Vojvoda no comando técnico do clube. Além disso, reforça o foco do clube na vaga para a Libertadores. O dirigente foi entrevistado no programa Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (11).

“O Vojvoda atestou isso na prática. A nossa carta na manga é o que a gente fez, é o dia a dia, é a prova de confiança que já foi dada ao trabalho dele, de convicção nos conceitos dele como nosso líder. Ele é um ser humano fantástico, um sonhador do futebol. Ele vive esse esporte como pouca gente já vi viver. Da gente chegar de concentração na madrugada, e antes das 6h da manhã ele já estar vendo vídeo de outro adversário. Ele é um cara diferente. Esse aspecto financeiro é muito falado pela mídia, há exibição do trabalho dele no eixo sul-sudeste, mas o tempo de convívio com ele me deixa confortável, vou dizer a torcida que fique confortável, pois ele é um cara diferente em termos de prioridades e em termos de amor ao futebol”, disse Alex Santiago.

O vice-presidente tricolor explicou também que o técnico argentino participa constantemente das decisões do clube e diz estar tranquilo sobre a resposta.

“Nosso trabalho com ele sempre foi permeado por muito diálogo. A gente tá sempre conversando como fazer o clube se tornar melhor que o próprio clube. Marcelo Paz trabalha muito essa visão. E o Vojvoda está muito imbuído nisso. E a gente passa o tempo inteiro falando em melhoria na estrutura, na qualificação das pessoas que trabalham lá. Ao longo desse período, a gente sempre tratou em perspectiva. Como a Fortaleza pode ser melhor? E o Vojvoda é parte central disso. É muito natural. Não precisamos forçar a barra nesse momento em que vamos oferecer uma extensão contratual pra ele. Ele já entende que isso faz parte do nosso DNA. Ele sabe que faz parte do nosso dia a dia o diálogo, a construção conjunta. Estamos muito tranquilos quanto a isso. Nós vamos, depois do jogo contra o Santos, conversar de uma maneira focada, mas até lá vamos buscar uma vaga que é absolutamente possível”, disse o dirigente.

O dirigente explica ainda que Vojvoda deve pedir alguns dias após o fim do Campeonato Brasileiro para conversar com o empresário e com a família. No entanto, em caso de negativa do argentino, o clube já tem outro nome em vista para substituí-lo.

“Ele deve pedir alguns dias para poder conversar com o empresário, com a família, e a gente deve tomar uma definição em breve. Mas a gente tá sempre pensando em todos os quadros possíveis para o Fortaleza. O Fortaleza é um clube que é focado no planejamento, sempre. Em toda a situação. Mas só tem plano ‘V’ no Fortaleza hoje. Mas a gente vai saber responder caso as situações aconteçam de outras maneiras”, explicou.

O Fortaleza volta a campo neste domingo (13), quando enfrenta o Santos às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. O time está em 10º lugar na tabela e briga por vaga na Libertadores.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: