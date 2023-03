Quem o Fortaleza pode enfrentar na Sul-Americana? Veja clubes e a data do sorteio dos confrontos

O Fortaleza está classificado à fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2023. Após eliminação na Libertadores, ganhou vaga no torneio, que tem outros seis brasileiros (América-MG, Botafogo, Goiás, RB Bragantino, Santos e São Paulo) com a missão de superar a campanha de 2020, quando deixou o torneio na 1ª fase, em outro formato.

O sorteio das chaves será no dia 27 de março, segunda-feira. O detalhe: como chega via Libertadores, o Leão ficará no Pote 4, o que evidencia uma chave mais difícil. Além do Fortaleza, Millonarios-COL, Huracán-ARG e Magallanes-CHI saíram após a eliminatória da Libertadores.

O Diário do Nordeste lista a divisão dos potes e projeta os possíveis confrontos do time cearense. Pelo regimento, a equipe irá enfrentar equipes do Pote 1, Pote 2 e Pote 3 - sem encarar representantes brasileiros.

Potes do sorteio da Copa Sul-Americana

Pote 1: São Paulo , Santos , Peñarol (URU), LDU (EQU), Estudiantes (ARG), San Lorenzo (ARG), Emelec (EQU) e Santa Fé (COL).

, , Peñarol (URU), LDU (EQU), Estudiantes (ARG), San Lorenzo (ARG), Emelec (EQU) e Santa Fé (COL). Pote 2: Botafogo , RB Bragantino , Guaraní (PAR), Universitario (PER), Tolima (COL), Newell's Old Boys (ARG), Defensa y Justicia (ARG) e Palestino (CHI).

, , Guaraní (PAR), Universitario (PER), Tolima (COL), Newell's Old Boys (ARG), Defensa y Justicia (ARG) e Palestino (CHI). Pote 3: América-MG , Goiás , Blooming (BOL), César Vallejo (PER), Oriente Petrolero (BOL), Danubio (ARG), Tigre (ARG) e Estudiantes de Mérida (VEN).

, , Blooming (BOL), César Vallejo (PER), Oriente Petrolero (BOL), Danubio (ARG), Tigre (ARG) e Estudiantes de Mérida (VEN). Pote 4: Fortaleza, Gimnasia y Esgrima (ARG), Tacuary (PAR), Puerto Cabello (VEN), Audax Italiano (CHI), Millonarios (COL), Huracán (ARG) e Magallanes (CHI).

Legenda: O Fortaleza foi eliminado para o Cerro Porteño-PAR na 3ª fase eliminatória da Libertadores Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Regulamento da Sul-Americana

O regulamento da Sul-Americana de 2023 indica que “dentro de um mesmo grupo não poderá haver duas equipes de um mesmo país. Se o sorteio indicar, passará a ocupar o grupo seguinte e se sorteará outra equipe para o grupo”.

Logo, todos os confrontos do Fortaleza serão com rivais do exterior. O detalhe é que a atual edição do torneio ganhou uma nova fase. Antes, apenas o líder do grupo se classificava às oitavas. Hoje, o 1º segue classificado, enquanto o vice disputa um playoff contra um clube oriundo da Libertadores - dentro dos oito terceiros melhores colocados.

No total, a fase de grupos tem 32 equipes, com oito grupos com quatro. A final da Sula será em jogo único, realizada em Montevidéu, no Uruguai. A data será 28 de outubro de 2023 - o estádio ainda não foi definido pela Conmebol.