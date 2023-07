Quem o Fortaleza enfrenta na Sul-Americana: confira horário e onde assistir Tigre x Libertad

Tigre-ARG e Libertad-PAR entram em campo nesta quinta-feira (20), às 21h de Brasília, no Estádio José Dellagiovanna, em Victoria (ARG), para disputar a partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana 2023. O Libertad venceu o jogo de ida por 2 a 1.

O Tigre terminou a fase de grupos da Sul-Americana na segunda colocação do Grupo D, com dez pontos. Já o Libertad ficou na terceira colocação do Grupo G da Libertadores, somando sete pontos. O vencedor encara o Fortaleza nas oitavas da Copa Sul-Americana.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Garay, Emanuel Aguilera, Abel Luciatti e Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Agustín Cardozo e Alexis Castro; Blas Armoa, Mateo Retegui e Aaron Molinas. Técnico: Juan Sara.

Libertad: Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Matías Espinoza; Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Diego Gómez e Lorenzo Melgarejo; Héctor Villalba e Roque Santa Cruz. Técnico: Daniel Garnero.

TIGRE X LIBERTAD | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta dos playoffs da Sul-Americana

Local: Estádio José Dellagiovanna, em Victoria (ARG)

Data: 20/07/2023 (quinta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)