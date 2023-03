Quem joga? Veja as opções de Morínigo no Ceará para o lugar de Vitor Gabriel

O Ceará terá um desfalque de peso para o confronto contra o Sergipe, no domingo (26), às 18 horas no Castelão, pela Copa do Nordeste: o centroavante Vitor Gabriel.

O atacante de 23 anos está suspenso após punição no STJD e será desfaque. Ele é titular absoluto, atuando em 15 jogos pelo Vovô - ou 1014 minutos - marcando 6 gols e concedendo 3 assistências.

Em todos os jogos que Vitor Gabriel marcou (em seis), o Ceará venceu. Portanto, sem ele, a tarefa alvinegra será mais complicada. E quem Morínigo pode escolher para a vaga?

As opções são duas: Luvannor ou Álvaro. São jogadores de características diferentes, mas que podem fazer a função do titular.

Àlvaro

O atacante de 25 anos tem mais porte de centroavante e desencantou com a camisa alvinegra ao marcar diante do Atlético de Alagoinhas, sua primeira partida como titular.

Legenda: Álvaro marcou seu primeiro gol com a camisa do Ceará na última quarta-feira contra o Atlético/BA Foto: THIAGO GADELHA



Ele fez 3 jogos com a camisa do Vovô (ou 95 minutos), estando em campo contra o Vitória (0x2), Ituano (1x1) e Atlético de Alagoinhas (3x1).

Luvannor

Contratado como um reforço de peso para o ataque, Luvannor tem mais jogos e minutos com a camisa alvinegra, mas ainda não engrenou. O jogador de 32 anos pode jogar de centroavante, mas também pelos lados do campo.

Legenda: Luvannor marcou dois gols na temporada pelo Ceará Foto: KID JUNIOR

São 14 jogos - ou 520 minutos - foi titular em 6, marcando dois gols e dando uma assistência. Luvannor fez gol diante do Pacajus (4x0) e Caldense (3x0).