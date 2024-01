Quem foi a esposa de Zagallo? Conheça Alcina de Castro e filhos do casamento que durou 57 anos

A vida de Mário Jorge Lobo Zagallo, falecido nesta sexta-feira (5) aos 92 anos em virtude de falência múltipla de órgãos, passa, além da carreira profissional, pelo longevo casamento com Alcina de Castro Zagallo. Os dois foram casados por 57 anos até a morte dela, em 2012.

Juntos, os dois tiveram quatro filhos: Emília, Maria Cristina, Mário César e Paulo Jorge. De acordo com informações do jornal O Globo, Zagallo, que era alagoano, mas se mudou ainda muito jovem para o Rio de Janeiro, conheceu Alcina no bairro da Tijuca, Zona Norte da capital fluminense. À época, o Velho Lobo, como também era chamado, atuava pelo América-RJ.

A esposa do ex-jogador era professora e foi responsável por fazer com que o tetracampeão mundial adquirisse a superstição com o número 13. Ela era devota de Santo Antônio, cuja festa é comemorada em 13 de junho. Zagallo, por sua vez, era devoto de Nossa Senhora de Fátima, que tem suas celebrações realizadas em 13 de maio.

Os dois se casaram em 13 de janeiro de 1955, e permaneceram juntos até 2012. Naquele ano, Alcina faleceu aos 80 anos, vítima de insuficiência respiratória após ficar internada por dois meses em um hospital no Rio de Janeiro.

O velório de Zagallo está sendo realizado neste domingo (7) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O presidente Lula decretou luto oficial no Brasil de três dias pelo falecimento do ex-jogador e treinador.