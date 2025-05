Quem é Igor Paixão? Jogador de 24 anos está na pré-lista de Ancelotti na Seleção

Um nome chamou atenção na pré-lista de convocação de Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira. O atacante Igor Paixão, de 24 anos, pouco conhecido no Brasil. O jogador defende o Feyenoord, da Holanda, e chamou atenção do italiano, que é um dos mais vencedores do mundo.

Nesta temporada, o jogador tem 32 participações em gols. Ele balançou as redes 18 vezes e deu 14 assistências. Assim, o jogador encerrou como artilheiro e garçom da equipe holandesa.

Igor Paixão é natural de Macapá, capital do Amapá, e atua como ponta. O atleta foi destaque no Campeonato Holandês, com 16 gols marcados e ficou na vice-artilharia da competição. O jogador também marcou na Champions League, nos jogos contra o Sparta Praga e diante do Milan.

FORMAÇÃO

O jogador foi formado nas categorias de base do Coritiba, onde permaneceu até a estreia no profissional, em 2019. Em seguida, passou pelo Londrina, voltou ao Coritiba até se transferir para o Feyenoord, em 2022. Desde então, são 129 partidas vestindo a camisa do time europeu. Ao todo, são 39 gols marcados e 24 assistências.

CONVOCAÇÃO

A pré-lista do novo técnico da seleção brasileira também tem cerca de 50 nomes e será reduzida para 23. Além do atacante do time holandês, aparecem na relação atletas do Flamengo, do Cruzeiro e do Santos. Os relacionados ainda não foram divulgados oficialmente pela CBF.