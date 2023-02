Que horas será o jogo do Flamengo no Mundial de Clubes amanhã, terça (7)?

O Flamengo, atual campeão da Libertadores, entra em campo nesta terça-feira, (7), Mundial de Clubes. Com adversário já definido, a equipe comandada por Vitor Pereira faz sua estreia no torneio contra o Al Hilal às 16h, no estádio IBN Batouta. O outro confronto da semifinal será protagonizado por Al Ahly e Real Madrid.

O último confronto entre as equipes, foi marcado por vitória do Flamengo em 2019, quando venceu por 3 a 1, com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Ali Al-Bulaihi, contra.

A partida terá transmissão da TV Globo, no sinal aberto, e SporTV, Cazé TV e Globoplay, na TV fechada e plataformas de streaming.

Para a partida, o time comandado por Vitor Pereira deve ir a campo com Santos, Varela, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabi e Pedro.