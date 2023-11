Quatro jogadores desfalcam o Athletico-PR contra o Fortaleza pela Série A; veja provável escalação

O Athletico-PR tem pelo menos quatro problemas para escalar seu time para enfrentar o Fortaleza, nesta quarta-feira (8). Cacá, Esquivel, Kaíque Rocha e Pablo devem desfalcar o Furacão no confronto válido pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão.

Cacá (zagueiro) e Esquivel (lateral-esquerdo), completaram a série de três cartões amarelos no último jogo da Série A, na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no último sábado (4). Kaíque Rocha (zagueiro) e Pablo (atacante) estão no departamento médico.

O atacante Cuello, por sua vez, volta a ficar à disposição após cumprir suspensão por três cartões amarelos e deve ser titular diante do Tricolor do Pici. O jogador argentino tem 23 anos e tem dois gols e seis assistências em 2023.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Com os desfalques, o técnico Wesley Carvalho precisará fazer mudanças na equipe titular, que deve ser a seguinte: Bento; Matheus Felipe, Thiago Heleno e Vinicius Kauê; Cuello, Erick, Alex Santana e Canobbio; Vitor Bueno, Zapelli e Willian Bigode.

Athletico-PR e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira (8), às 20h de Brasília, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), para disputar a 33ª rodada da Série A. O Furacão está na sétima colocação, com 49 pontos, enquanto o Leão é o nono colocado, com 42 pontos.

