Quatro devem desfalcar o Cuiabá contra o Ceará

O técnico Jorginho tem dor de cabeça para escalar o Cuiabá diante do Ceará no domingo pela Série A do Brasileiro. Os volantes Yuri Lima e Camilo, com problemas físicos, além de Murilo Rangel, com lesão muscular e Everton Sena, lesionado no joelho, devem desfalcar a equipe.

Yuri Lima sofreu uma torção no pé esquerdo na derrota para o Atlético-MG, no último domingo, foi baixa da equipe contra o Bragantino e treinou separado do restante do elenco na atividade desta sexta-feira, no CT do Dourado. Ele segue como dúvida e, caso vá para o jogo, deve iniciar como reserva.

Camilo torceu o tornozelo direito no empate diante do Bragantino e não participou do penúltimo treinamento do Cuiabá para o duelo com o Ceará. O jogador ainda está em tratamento e sua ausência é quase certa. Com isso, Auremir deve assumir a titularidade.

Não venceu

O Cuiabá recebe o Ceará neste domingo, às 18h15, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada do Brasileirão. A equipe cuiabana tem 5 pontos em 8 jogos e ainda não venceu na Série A, estando no Z4, 18ª colocação.