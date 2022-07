Quarter Horse Show - GP & Leilão acontece neste fim de semana no Jockey Club Cearense

O Jockey Club Cearense está em contagem regressiva para mais uma edição do Fortaleza Quarter Horse Show - GP & Leilão. O evento começa nesta sexta-feira (29) e vai até o dia 31 de agosto, no domingo. Com 26 velocistas potros e potrancas pré-inscritos, os animais vão disputar nos 365 metros das provas do GP. Para os vencedores, prêmios de R$ 200 mil, um carro e uma moto zero Km.

Na abertura do evento, na tarde da sexta, os animais serão apresentados para o Leilão de Apostas(enfrene) com coquetel aos presentes. Será um super lote de 29 jovens estrelas equinas serão ofertados. A geração 2020, nascidas no Nordeste, filhas de consagrados campeões.

Já no sábado, será a vez das disputas das provas classificatórias em 365 metros. Logo a seguir, às 18 horas, o Leilão de Venda dos 30 inéditos lotes de potros e potrancas. A campeã Fazenda Haras Claro terá oferta de 12 jovens produtos, Rancho RM com oferta de 9 e Haras Primavera colocando a venda 8 produtos.

No domingo será a grande final dos velocistas no Jockey Club Cearense.

SERVIÇO:

Nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2022.

Local: Jóquei Clube Cearense. Aquiraz-CE.