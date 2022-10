Quanto ganha o campeão da Copa do Brasil? Veja valores

Flamengo e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira, (19), às 21h45 no Maracanã, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. As equipes empataram no jogo de ida na Neo Química Arena e chegam para a decisão com força máxima na disputa pela taça. Para a edição de 2022 a CBF aumentou ainda mais o valor da premiação e os clubes que disputam à final brigam por um prêmio milionário.

Na história da competição os clubes já levantaram a taça seis vezes e entram em campo na disputa pela sétima, sendo três para cada lado. A premiação final do torneio chega a R$60 milhões para o vencedor, enquanto que o vice recebe R$25 milhões, porém, somado com as fases anteriores, os clubes finalistas poderão embolsar cerca de R$ 80 milhões.

Valores da premiação da Copa do Brasil em cada fase

Terceira fase: R$ 1,9 milhões

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinais: R$ 8 milhões

Vice-Campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões

Os dois clubes finalistas, Flamengo e Corinthians, chegam para a final após passarem por São Paulo e Fluminense, respectivamente. As equipes se enfrentarão em situações diferentes, o time carioca comandado por Dorival Júnior deverá ir a campo com Vidal, pois João Gomes cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Victor Pereira não deu dicas sobre o time que vai a campo, mas deverá repetir os 11 titulares que jogaram contra o São Paulo.