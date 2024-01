Quando vai ser a final da Copinha? Veja horário e onde assistir

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior está chegando ao finm. Corinthians e Cruzeiro vão disputar o título da maior competição de base do país. Na semifinal, o Timão passou pelo Novorizontino. Já o grupo mineiro venceu o Flamengo.

A final da Copinha é tradicionalmente disputada no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo. O duelo está marcado para 15h30 (de Brasília). A final do torneio, que é organizado pela Federação Paulista de Futebol, será na Neo Química Arena.

O título será decidido em jogo único. Caso as equipes empatem no tempo normal, a disputa vai direto para as penalidades.

ONDE ASSISTIR

TV Globo, SporTV, Premiere e CazéTV