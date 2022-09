Quando será o Super Bowl 2023? Veja datas, local e valor dos ingressos

A edição 2023 do Super Bowl LVII terá início no dia 12 de fevereiro, 364 dias após o Super Bowl LVI, quando o Los Angeles Rams venceu a competição no SoFi Stadium, na Califórnia.

Com menos de um ano para o evento, quem quiser assistir algum jogo terá que programar as finanças. No último, o ingresso mais barato custava cerca de R$30 mil. A próxima edição será em Phoenix, no Arizona.

O Super Bowl LVII será na casa do Arizona Cardinals. O time nunca foi campeão, mas tem um vice-campeonato na bagagem, de quando foi vencido pelo Pittsburgh Steelers por 27 a 23. A cantora Rihanna será a grande atração do intervalo do evento.

Rihanna será atração do show de intervalo do Super Bowl

Além do jogo, o intervalo da partida terá uma atração especial. Após publicar uma foto da mão segurando uma bola de futebol americano nas redes sociais, a cantora Rihanna aumentou o rumor de que seria a atração do intervalo do Super Bowl 2023. Poucos minutos depois, a própria NFL repostou a imagem confirmando a presença da cantora na próxima edição. "Temos um encontro marcado dia 12 de fevereiro de 2023", escreveu o perfil da liga.

ONDE E QUANDO SERÁ O SUPER BOWL LVII?

Super Bowl

Data e hora: 12/02/2023

Local: State Farm Stadium, no Arizona (EUA)

