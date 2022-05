Quando é a final da champions? saiba dia, horário e transmissão da final da UEFA Champions League

O duelo decisivo da UEFA Champions League entre Liverpool x Real Madrid acontece no sábado (28) no Stade de France, em Saint-Denis, em Paris.

A partida reúne 19 títulos da Liga dos Campeões, sendo 13 do Real Madrid e 6 do Liverpool. A equipe espanhola busca aumentar o número de conquistas, enquanto os ingleses visam se igualar ao Milan, como 2° maior campeão do torneio continental.

O confronto será transmitido no SBT, na TNT Sports e no HBO Max.

Liverpool x Real Madrid

Competição: UEFA Champions League

Data: 28/05/2022 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Transmissão: SBT, TNT Sports e HBO Max