Qual é o primeiro time rebaixado da Série B 2023? Veja como está a zona de rebaixamento

O ABC é o primeiro time rebaixado da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. A equipe potiguar empatou em 1 a 1 com o Avaí na última quinta-feira (26), no Frasqueirão, em Natal, e não tem mais chances matemáticas de escapar do rebaixamento à Série C do Brasileirão.

O ABC tem atualmente 21 pontos, após 34 rodadas disputadas. A Ponte Preta, primeiro time fora da zona de rebaixamento, soma 35 pontos. Com quatro rodadas restando, o ABC chegaria no máximo a 33 pontos, permanecendo assim no Z-4.

Dessa forma, uma das quatro equipes que serão rebaixadas para a terceira divisão do futebol nacional já está definida. Atualmente, compõem ainda o Z-4 o Londrina, o Tombense e a Chapecoense.

De acordo com cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, sete equipes ainda têm chances de rebaixamento: Londrina, Tombense, Chapecoense, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Ituano e Avaí.

VEJA COMO ESTÁ A BRIGA CONTRA O REBAIXAMENTO

13 | Avaí | 39 pontos

14 | Ituano | 36 pontos

15 | Sampaio Corrêa | 36 pontos

16 | Ponte Preta | 35 pontos

17 | Chapecoense | 33 pontos

18 | Tombense | 31 pontos

19 | Londrina | 26 pontos