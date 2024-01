Qual a causa da morte de Zagallo? Entenda as complicações de saúde do ícone do futebol

A morte do ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo na madrugada deste sábado (6), deixou o mundo do futebol de luto. A morte de Zagallo foi confirmada pelo Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. A causa oficial da morte foi em decorrência de falência múltipla dos órgãos. A condição ocorre quando dois ou mais órgãos têm suas funções comprometidas. Em situações como essa, é necessário realizar intervenções médicas, para manter o equilíbrio do organismo.

Entre idas e vindas das internações, Zagallo estava hospitalizado desde o dia 26 de dezembro e acabou não resistindo à "progressão de múltiplas comorbidades previamente existentes".

Falência múltipla de órgaos

Uma das causas mais comuns da síndrome da falência múltipla de órgãos é a sepse (choque séptico), mas ela também pode ser desencadeada por infecções generalizadas, traumas queimaduras, pancreatite, síndromes de aspiração, doenças autoimunes, eclampsia e envenenamento.