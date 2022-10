Quais são os maiores artilheiros da Copa do Brasil? Veja lista

Na noite desta quarta-feira (19), Flamengo e Corinthians entram em campo no Maracanã para disputar a partida de volta da grande final da Copa do Brasil 2022. Além de definir quem erguerá o troféu de campeão da competição, o duelo encerrará todos os jogos desta edição do torneio, definindo assim quais jogadores ficarão com os prêmios individuais. Uma das definições mais aguardadas é a do artilheiro da Copa.

DISPUTA ACIRRADA

Até o momento, o atacante argentino Germán Cano, do Fluminense, ocupa a artilharia da Copa do Brasil de maneira isolada: o jogador soma cinco gols em oito jogos disputados na atual edição da competição. Logo atrás do atacante tricolor estão quatro jogadores empatados com quatro gols cada: o meia-atacante Vina, do Ceará, o atacante Luciano, do São Paulo, o meio-campista Giuliano, do Corinthians, e o atacante Edu, do Cruzeiro.

Como a final da competição está sendo disputada por Flamengo e Corinthians, apenas jogadores das duas equipes ainda podem avançar na artilharia da Copa do Brasil. Entre os jogadores que seguem na disputa pelo prêmio, Giuliano, do Corinthians, é o melhor colocado: o jogador soma quatro gols em oito jogos disputados no torneio. Yuri Alberto, do Corinthians, e Arrascaeta, do Flamengo, somam três gols cada.

ÚLTIMO ARTILHEIRO

Na última edição da Copa do Brasil, disputada em 2021, o prêmio de artilheiro da competição foi entregue para o atacante Hulk. O jogador foi campeão com o Atlético-MG e liderou a artilharia do torneio com oito gols marcados em dez partidas. A margem para a segunda colocação foi confortável: ficaram empatados em segundo lugar os atacantes Rigoni, do São Paulo, e Rossi, do Bahia, com cinco gols cada.

LUTA PELA TAÇA

Além da disputa pela artilharia, a luta pela taça também está em aberto. No jogo de ida, disputado na última quarta-feira (12), Corinthians e Flamengo empataram em 0 a 0 na Neo Química Arena. As equipes chegam empatadas para o confronto decisivo desta quarta-feira (19), que acontecerá no Maracanã.

ARTILHEIROS DA COPA DO BRASIL DESDE 2000:

2000 : Oséas - Cruzeiro - 10 gols

: Oséas - Cruzeiro - 10 gols 2001 : Washington - Ponte Preta - 11 gols

: Washington - Ponte Preta - 11 gols 2002 : Deivid - Corinthians - 13 gols

: Deivid - Corinthians - 13 gols 2003 : Nonato - Bahia - 9 gols

: Nonato - Bahia - 9 gols 2004 : Alex Alves - Botafogo / Dauri - 15 de Novembro / 8 gols

: Alex Alves - Botafogo / Dauri - 15 de Novembro / 8 gols 2005 : Fred - Cruzeiro - 14 gols

: Fred - Cruzeiro - 14 gols 2006 : Valdiram - Vasco - 7 gols

: Valdiram - Vasco - 7 gols 2007 : André Lima - Botafogo / Dênis Marques - Atlético-PR / Victor Simões - Figueirense / 5 gols

: André Lima - Botafogo / Dênis Marques - Atlético-PR / Victor Simões - Figueirense / 5 gols 2008 : Edmundo - Vasco / Romerito - Sport / Wellington Paulista / 6 gols

: Edmundo - Vasco / Romerito - Sport / Wellington Paulista / 6 gols 2009 : Taison - Internacional - 7 gols

: Taison - Internacional - 7 gols 2010 : Neymar - Santos - 11 gols

: Neymar - Santos - 11 gols 2011 : Alecsandro - Vasco / Rafael Coelho - Avaí / William - Avaí / Adriano - Palmeiras / Kléber Gladiador - Palmeiras / 5 gols

: Alecsandro - Vasco / Rafael Coelho - Avaí / William - Avaí / Adriano - Palmeiras / Kléber Gladiador - Palmeiras / 5 gols 2012 : Luís Fabiano - São Paulo - 8 gols

: Luís Fabiano - São Paulo - 8 gols 2013 : Hernane Brocador - Flamengo - 8 gols

: Hernane Brocador - Flamengo - 8 gols 2014 : Gabriel Barbosa - Santos / Bill - Ceará / Léo Gamalho - Santa Cruz / 6 gols

: Gabriel Barbosa - Santos / Bill - Ceará / Léo Gamalho - Santa Cruz / 6 gols 2015 : Gabriel Barbosa - Santos - 8 gols

: Gabriel Barbosa - Santos - 8 gols 2016 : Marinho - Vitória - 6 gols

: Marinho - Vitória - 6 gols 2017 : Léo Gamalho - Goiás / Lucas Barrios - Grêmio / Rafael Sóbis - Cruzeiro / 5 gols

: Léo Gamalho - Goiás / Lucas Barrios - Grêmio / Rafael Sóbis - Cruzeiro / 5 gols 2018 : Gabriel Barbosa - Santos / Neilton - Vitória / Rômulo - Avaí / 4 gols

: Gabriel Barbosa - Santos / Neilton - Vitória / Rômulo - Avaí / 4 gols 2019 : Luciano - Fluminense / Paolo Guerrero - Internacional / Pipico - Santa Cruz / 5 gols

: Luciano - Fluminense / Paolo Guerrero - Internacional / Pipico - Santa Cruz / 5 gols 2020 : Brenner - São Paulo / Léo Gamalho - CRB / Nenê - Fluminense / Rodolfo - América-MG / 6 gols

: Brenner - São Paulo / Léo Gamalho - CRB / Nenê - Fluminense / Rodolfo - América-MG / 6 gols 2021: Hulk - Atlético-MG - 8 gols