Quais os jogos do Fortaleza em novembro? Veja datas, horários e adversários

Neste final de ano o Fortaleza também garante um encerramento de temporada tranquilo. Apenas com rodadas do Brasileirão, na reta final do campeonato o Leão não precisa se preocupar mais com rebaixamento, atualmente está entre os 12 primeiros na tabela e foca em garantir sua vaga para a Libertadores de 2023.

O jogo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira (2), no Allianz Parque, às 21h30, abre o calendário de jogos do Fortaleza no mês de novembro.

VEJA O CALENDÁRIO DO FORTALEZA NO MÊS DE NOVEMBRO

02/11 (qua), às 21h30 — Palmeiras x Fortaleza | Série A

06/11 (dom), às 18h30 — Fortaleza x Atlético-GO | Série A

09/11 (qua), às 20h30 — Fortaleza x RB Bragantino | Série A

13/11 (dom), às 16h — Santos x Fortaleza | Série A