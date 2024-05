PV pode receber clássico entre Grêmio e Internacional pela Série A; veja detalhes

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) fez um contato com a Federação Cearense de Futebol (FCF) consultando a possibilidade do clássico Gre-Nal, entre Grêmio e Internacional, pela 11ª rodada da Série A, seja disputado em um estádio cearense.

De acordo com a apuração do Diário do Nordeste, a FCF disponibilizou o estádio Presidente Vargas (PV) para a partida, que está marcada para o dia 23 de junho, um domingo, às 16h de Brasília. A Arena Castelão não foi disponibilizada para priorizar a melhoria do gramado para os clubes cearenses.

A decisão agora está nas mãos da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e dos clubes, Grêmio e Internacional, que ainda avaliam outras possibilidades para escolher o local da realização da partida.

Um dos fatores que pesaria para a realização da partida em Fortaleza é pela facilidade na logística do Grêmio, mandante da partida. O time de Renato Gaúcho jogará uma rodada antes contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Caso confirme o jogo para o PV, o time gaúcho evitaria o deslocamento para outro estado.

Legenda: O Grêmio voltou aos treinamentos em São Paulo para os jogos que terá pela Libertadores Foto: Luis Eduardo Muniz / Grêmio FBPA

Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, os estádios de Grêmio e Internacional, a Arena Grêmio e o Beira-Rio, estão impossibilitados de receber partidas. Por isso os clubes têm mandado seus jogos em outros estados.