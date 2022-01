Pum ao vivo? Saiba o verdadeiro motivo do ruído que 'viralizou' no programa “A Grande Jogada”

Um barulho suspeito roubou a cena durante o programa “A Grande Jogada”, da TV Diário, desta terça-feira (25). O vídeo, que percorreu os grupos de WhatsApp e ganhou as páginas na internet, causou uma crise de risos no apresentador Antero Neto e no comentarista André Almeida, ao mesmo tempo, Tom Barros e Wilton Bezerra ficaram sem entender o que havia acontecido.

No vídeo, o barulho em questão nada mais é que o som de uma furadeira que o vizinho de Wilton Bezerra estava utilizando durante uma reforma, mas o som parecia mesmo um pum e o pessoal caiu na gargalhada durante o programa. Na edição desta quarta-feira (26), Antero fez questão de explicar o mal entendido.

Assista à explicação

