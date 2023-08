Público antecipado do jogo entre Fortaleza e Libertad já empata com recorde do Leão na temporada

O Fortaleza confirmou que mais de 52 mil torcedores garantiram presença de forma antecipada na Arena Castelão para acompanhar o jogo de volta contra o Libertad-PAR, nesta terça-feira (8), válido pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O número praticamente empata com o maior público do Tricolor em 2023.

Na parcial que o clube divulgou na tarde desta segunda-feira (7), 52.469 mil tricolores estão confirmados na arquibancada do estádio por meio de check-ins e venda avulsa de bilhetes. A maioria do público é composto por sócios-torcedores (29.074), sendo necessário que todos os que marcaram assento no estádio compareçam para não haver diminuição na quantidade total de torcedores. A compra de ingressos já chega a 23.395.

O maior público de um jogo do Fortaleza em 2023, até aqui, foi o duelo de volta contra o Deportivo Maldonado-URU, válido pela volta da fase 2 da Copa Libertadores da América. Na ocasião 52.502 tricolores compareceram à Arena Castelão.

Como a diferença entre o antecipado de Fortaleza x Libertad-PAR e Fortaleza x D. Maldonado-URU é de apenas 33 pessoas, e levando em consideração que todos os que fizeram check-in vão comparecer — é comum que nem todos compareçam —, o Tricolor pode bater um novo recorde próprio de público na atual temporada.

O segundo e decisivo jogo entre Fortaleza e Libertad está marcado para iniciar às 19 horas desta terça, e precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final do torneio sul-americano. Se confirmar o avanço, será o ponto mais distante que o Leão vai alcançar em uma competição internacional.