PSV x Arsenal na Champions: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

PSV e Arsenal entram em campo nesta terça-feira (12), às 14h45 de Brasília, no PSV Stadion, em Eindhoven (HOL), para disputar a sexta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24, a Liga dos Campeões da Europa.

PSV e Arsenal fazem parte do grupo B, ao lado de Lens e Sevilla. O PSV está na segunda colocação, com oito pontos, enquanto o Arsenal está na primeira posição, com 12 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSV: Benítez; Sergiño Dest, Ramalho, Boscagli e Patrick van Aanholt; Til, Verrman e Saibari; Bakayoko, De Jong e Tilman.

Arsenal: Raya (Ramsdale); Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Rice, Odegaard e Havertz (Trossard); Saka (Nelson), Gabriel Jesus (Nketiah) e Gabriel Martinelli.

PSV X ARSENAL | FICHA TÉCNICA

Competição: sexta rodada da Champions League

Local: PSV Stadion, em Eindhoven (HOL)

Data: 12/12/2023 (terça-feira)

Horário: 14h45 (de Brasília)