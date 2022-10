PSV x Arsenal: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

PSV Eindhoven e Arsenal entram em campo nesta quinta-feira (27), às 13h45 de Brasília, no Philips Stadion, em Eindhoven (HOL), para disputar a quinta rodada do Grupo A da Liga Europa 22/23.

O PSV Eindhoven, mandante nesta partida, ocupa atualmente a segunda colocação do grupo, somando sete pontos em quatro rodadas disputadas. A equipe holandesa vem de vitória por 5 a 0 sobre o Zurique, jogando em casa. Já o Arsenal está na liderança do grupo, somando 12 pontos em quatro partidas, com 100% de aproveitamento. A equipe venceu o Bodo/Glimt por 1 a 0 na última rodada, jogando fora de casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo Star+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSV Eindhoven: Benitez; Mwene, André Ramalho, Obispo e Max; Veerman, Sangaré e Gutierrez; Simons, Til e Gakpo. Técnico: Ruud van Nistelrooy.

Arsenal: Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Xhaka e Lokonga; Saka, Fábio Vieira e Martinelli; Nketiah. Técnico: Mikel Arteta.

PSV EINDHOVEN X ARSENAL | FICHA TÉCNICA

Local: Philips Stadion, em Eindhoven (HOL)

Data: 27/10/2022 (quinta-feira)

Horário: 13h45 (de Brasília)

Árbitro: Marco Di Bello (ITA)

Assistentes: Alberto Tegon (ITA) e Davide Imperiale (ITA)

Árbitro de Vídeo (VAR): Massimiliano Irrati (ITA)