PSG x Rennes: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Paris Saint-Germain e Rennes duelam nesta sexta-feira (11), pela 24ª rodada do Campeonato Francês. Líder isolado do campeonato nacional, o PSG recebe o adversário no Parque dos Príncipes, a partir das 17h (de Brasília).

Palpites para o jogo

inter@

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

PSG x Rennes: 24ª rodada do Campeonato Francês

Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, França

Data: 11/02/2022 (sexta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Transmissão: ESPN Brasil e Star+

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Danilo, Paredes e Verratti; Messi, Mbappé e Simons.

Rennes: Gomis; Traore, Omari, Aguerd e Meling; Majer, Martin e Santamaria; Bourigeaud, Laborde e Terrier.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte