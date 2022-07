PSG x Quevilly: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em amistoso, o PSG duela o Quevilly nesta sexta-feira (15). Será o primeiro jogo de pré-temporada do gigante francês. O duelo será no CT do Paris, às 12h (de Brasília).

O duelo marca a estreia do novo técnico da equipe, Christophe Galtier. Campeão Francês com o Lille na temporada 2020/21 e vai comandar a equipe de Messi, Neymar e Mbappé. O intuito maior segue sendo o inédito título da Liga dos Campeões.

O adversário desta sextafeira, o Quevilly é uma equipe que atua na segunda divisão do campeonato francês.

ONDE ASSISTIR

PSG TV Premium e canal da Twitch do próprio clube.

PALPITES

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes; Gueye, Herrera, Vitinha; Neymar, Messi, Mbappé. Técnico: Christophe Galtier.

FICHA TÉCNICA

PSG x Quevilly

Data e hora: 15/07, às 12h (de Brasília)

Local: CT do PSG

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil