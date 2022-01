PSG x Nice: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Paris Saint-Germain (PSG) recebe o Nice nesta segunda-feira (31), pelas oitavas da Copa da França. O clássico nacional reúne os primeiros colocados do Campeonato Francês em busca de uma vaga nas quartas de final, com bola rolando às 17h15 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris.

A expectativa é de uma partida muito disputada entre os favoritos ao título. Em dezembro, pela Ligue 1, os times empataram sem gols na casa do PSG. Recuperado de Covid-19, o atacante argentino Lionel Messi deve voltar a assumir a titularidade da equipe.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do serviço de streaming Star+.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG

Franchi; Dagba, Kehrer, Kimpembe e Mendes; Ander Herrera, Danilo Pereira e Verratti; Messi, Icardi e Mbappé. Técnico: Mauricio Pochettino.

NICE

Benitez; Atal, Todibo, Dante e Amavi; Boudaoui, Rosario, Thuram e Stengs; Gouiri e Dolberg. Técnico: Christian Galtier.

PSG x Nice

Competição: Copa da França - oitavas de final.

Data: 31/01 (segunda-feira).

Horário: 17h15.

Local: Parque dos Príncipes, em Paris.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte