PSG x Nice: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

PSG e Nice se enfrentam nesta sexta-feira (15), em jogo da 5ª rodada do Campeonato Francês. O duelo entre as equipes será às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Vice-líder do torneio com oito pontos, o PSG comandado por Luis Enrique segue invicto na competição. São duas vitórias e dois empates em quatro jogos.

Já o Nice também está invicto na competição. No entanto, a equipe tem apenas uma vitória e acumula três empates.

ONDE ASSISTIR

Star+

PALPITES

ESCALAÇÕES

PSG - Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Skriniar e Hernández; Zaire-Emery, Fabián Ruiz e Vitinha; Dembele, Gonçalo Ramos e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

NICE - Bulka; Atal, Todibo, Dante e Perraud; Boudaoui, Ndayishimiye e Sanson; Laborde, Moffi e Diop. Técnico: Francesco Farioli

FICHA TÉCNICA

PSG x Nice

Data e hora: 15/09, às 16h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, Paris (FRA)