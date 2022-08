PSG x Mônaco: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

PSG e Mônaco se encontram neste domingo (28), às 15h45 (de Brasília). O duelo da quarta rodada do Campeonato Francês será no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na França.

O PSG está em segundo na tabela com nove pontos. Favorito no torneio e no duelo, o time vem de uma vitória arrasadora em cima do Lille. A equipe fez 7 a 1 na casa adversária. O grupo tem Neymar, Messi e Mbappé e deve dar outro espetáculo.

Já o Mônaco está num momento complicado. A equipe não faz uma boa campanha neste início de torneio. O time do principado está em 11º na tabela e já foi goleado pelo Lens, por 4 a 1, em casa.

ONDE ASSISTIR

Star+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe; Hakimi, Paredes, Verratti e Nuno Mendes; Messi, Mbappé e Neymar. Técnico: Christophe Galtier

Mônaco: Nübel; Aguillar, Disasi, Badiashile e Caio Henrique; Diatta, Matazo, Jean Lucas e Minamino; Embolo e Ben Yedder. Técnico: Philippe Clement.

FICHA TÉCNICA

PSG x Mônaco

Data e hora:A 28/08, às 15h45 (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, Paris (FRA)