PSG x Monaco: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O PSG entra em campo neste domingo (12), no Parc des Princes, às 16h45 (horário de Brasília) contra o Monaco, em duelo pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

Os parisienses lideram com folga o campeonato com 42 pontos e buscam manter a vantagem de 11 pontos em relação ao vice-líder Rennes. O brasileiro Neymar está fora por lesão no tornozelo.

Já o Monaco é apenas o 7º lugar no Campeonato Francês com 26 pontos.

Palpite para o jogo

inter@

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN/Fox Sports

Prováveis escalações

PSG

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Marco Verratti, Wijnaldum, Di María, Lionel Messi, Kylian Mbappé. Técnico: Mauricio Pochettino

Monaco

Nubel, Sidibé, Disasi, Maripán, Jakobs, Tchouameni, Jean Lucas, Diop, Matazo, Gelson Martins, Boadu. Técnico: Niko Kovac

Ficha Técnica

Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

Data: 12/12/2021 (domingo)

Horário: 16h45 (de Brasília)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte