PSG x Manchester City: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Paris Saint-Germain recebe, nesta terça-feira (28), o Manchester City em um dos duelos mais aguardados da fase de grupos da UEFA Champions League. O confronto, válido pela 2ª rodada do Grupo A, acontece no Parc dos Princes, na França, e poderá marcar ainda o retorno de Lionel Messi, após recuperar-se de uma lesão no joelho.

As equipes vivem momentos distintos no início de competição. Enquanto os parisienses tropeçaram na estreia contra o Club Brugge, o time de Pep Guardiola emplacou uma goleada contra o RB Leipzig. Os citizens lideram o Grupo A com 3 pontos.

Para a partida, Mauricio Pochettino seguirá sem poder contar com o zagueiro Sérgio Ramos, recuperando-se de lesão. O meio-campista Di María cumpre suspensão e também será desfalque dos parisienses. Pep Guardiola, por sua vez, terá quase todo o plantel à disposição, com exceção de Gündogan (lesionado). O meia Zinchenko é dúvida para o confronto.

Palpites para o jogo

Transmissão

O confronto será transmitido ao vivo pela TNT e pela plataforma de streaming HBO Max.

Prováveis escalações

Paris Saint-Germain

Keylor Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Gueye, Paredes e Ander Herrera; Messi, Mbappé e Neymar. Técnico: Mauricio Pochettino.

Manchester City

Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones e João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Ferrán Torres e Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

Ficha técnica

Paris Saint-Germain x Manchester City - 2ª rodada do Grupo A da Champions League

Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

Data: 28/09/2021 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Carlos Del Cerro Grande (ESP)

Transmissão: TNT e HBO Max

