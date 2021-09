PSG x Lyon: Neymar e Messi enfrentam Paquetá e Bruno Guimarães; horário, onde assistir e escalações

Neste domingo (19), em plena sexta rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain (PSG) de nomes como Neymar e o recém admitido Lionel Messi, enfrenta o Lyon de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, no Parque dos Príncipes, em Paris, às 15h45 pelo horário de Brasília. A partida ao vivo será transmitida exclusivamente para clientes do Star+, com a presença do árbitro Clément Turpin.

Na competição francesa, o PSG segue em boa fase, com 100% de aproveitamento, mantendo-se na liderança com 15 pontos. Apesar do período favorável, o técnico Mauricio Pochettino vai ter que lidar com o possível desfalque do craque Mbappé na partida, que deixou o campo do último jogo pela Champions League, na última quarta-feira (15), contundido.

Já o Lyon está em um momento de recuperação, na sétima posição da tabela, depois de ficar sem vencer nas três primeiras rodadas do Campeonato Francês. O time conquistou duas vitórias seguidas e soma oito pontos.

De acordo com o técnico Peter Bosz, a organização do Lyon no embate não se dará a partir da presença ou não do Mbappé no grupo rival. “Não gosto de dizer que não temos nada a perder, temos três pontos a perder se não fizermos a coisa certa. Não vamos nos organizar de acordo com a presença ou não de Mbappé, concentro-me apenas na minha equipe”.

Já o técnico Pochettino do PSG afirma que o jogo será de grande rivalidade para os times. “É uma equipe [Lyon] muito boa, conheço bem o treinador, que tem princípios de jogo ofensivos. Há muitos bons jogadores nesta equipe e é uma grande rivalidade".

Mauricio Pochettino Técnico do PSG Esperamos um jogo difícil. Existem muitos clubes excelentes neste campeonato, e o nível do Lyon é um crédito para a Ligue 1. É um dos mais belos postulantes ao nosso campeonato”

TRANSMISSÃO

O jogo será transmitido exclusivamente pela plataforma Star+.

PALPITES

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PSG

Titulares: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Ander Herrera, Danilo Pereira e Gueye; Di María, Messi e Neymar.

Desfalques: Sergio Ramos, Dagba, Bernat e Verratti (lesionados); Mbappé e Kurzawa (dúvidas).

LYON

Titulares: Anthony Lopes; Gusto, Denayer, Damien Da Silva e Emerson Palmeri; Caqueret, Bruno Guimarães, Shaqiri, Lucas Paquetá e Aouar; Toko Ekambi.

Desfalques: Thiago Mendes, Léo Dubois, Kadewere e Reine-Adélaïde (lesionados); Dembélé (dúvida).

PSG X LYON

Estádio: Parque dos Príncipes, em Paris, França

Horário: 15h45 (de Brasília), domingo, 19 de setembro

