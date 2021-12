PSG x Club Brugge pela Champions League: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Paris Saint-Germain enfrenta o Club Brugge (BEL) nesta terça-feira, às 14h45, pela última partida da fase de grupos da Uefa Champions League.

O time parisiense está classificado e até com posição definida (2º lugar). No entanto, a equipe belga joga por vaga na Europa League.

A partida, que acontece no Parque dos Príncipes, em Paris, coloca frente a frente duas equipes com pesos distintos com relação a investimentos.

O time do técnico Maurício Pochettino não terá Neymar por lesão. Messi também deve ser poupado.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo TNT e pelo serviço de streaming HBO Max

Escalações

PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)

Donnarumma; Dagba, Marquinhos, Diallo e Mendes; Rafinha, Gueye e Wijnaldum; Di Maria, Icardi e Mbappé

CLUB BRUGGE (Técnico: Philippe Clement)

Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki e Sobol; Rits, Balanta e Vanaken; De Ketelaere, Dost e Lang

Ficha técnica

PSG x Club Brugge

Data e horário: 7/12/2021, às 14h45 (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

Onde assistir: TNT e HBO Max

