PSG x Benfica: acompanhe o jogo ao vivo

PSG e Benfica voltam a se enfrentar em mais um jogo da Champions League. O duelo ocorre às 16h (de Brasília) nesta terça-feira (11), no Parque dos Príncipes, em Paris. No primeiro jogo, as equipes ficaram no empate de 1 a 1.

Neymar vai jogar hoje?

Uma das principais atrações brasileiras na Champions League, o brasileiro Neymar está escalado para a partida. A confirmação oficial, todavia, só será divulgada às 15h. O craque ficou de fora da última partida do time parisiense, contra o Reims.

As duas equipes têm sete pontos no Grupo H. Se a Juventus perder contra o Maccabi Haifa, o vencedor do duelo na França já estará nas oitavas do torneio. PSG e Benfica podem chegar aos 10 pontos com uma vitória.

ONDE ASSISTIR

SBT, TNT e HBO Max

PALPITES

Messi vai jogar hoje?

O craque argentino Lionel Messi não deve estar em campo nesta terça-feira pela Uefa Champions League. Ele já ficou de fora da partida contra o Reims, no último fim de semana. O PSG confirmou o desfalque em comunicado oficial.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Sarabia, Mbappé, Neymar. Técnico: Chritophe Galtier

Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; Diogo Gonçalves, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos. Técnico: Roger Schmidt

FICHA TÉCNICA

PSG x Benfica

Data e hora: 11/10, às 16h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

