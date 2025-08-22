PSG x Angers na Ligue 1: veja horário, onde assistir e palpites

PSG e Angers se enfrentam na Ligue 1 nesta sexta-feira (22), pela segunda rodada do Campeonato Francês. O jogo será às 15h45, no Parc des Princes, em Paris (FRA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida PSG x Angers na Ligue 1 terá transmissão da CazéTV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Lee, Vitinha e Ruiz; Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Angers: Koffi; Camara, Arcus e Lefort; Raolisoa, Capelle, Belkebla e Hanin; Belkhdim, Cherif e Lepaul.

PSG X ANGERS | FICHA TÉCNICA