PSG x Angers na Ligue 1: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da segunda rodada do Campeonato Francês

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:37)
Jogada
Legenda: Vitinha durante PSG x Nantes na Ligue 1
Foto: Sebastien Salom-Gomis / AFP

PSG e Angers se enfrentam na Ligue 1 nesta sexta-feira (22), pela segunda rodada do Campeonato Francês. O jogo será às 15h45, no Parc des Princes, em Paris (FRA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida PSG x Angers na Ligue 1 terá transmissão da CazéTV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Lee, Vitinha e Ruiz; Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Angers: Koffi; Camara, Arcus e Lefort; Raolisoa, Capelle, Belkebla e Hanin; Belkhdim, Cherif e Lepaul.

PSG X ANGERS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: segunda rodada da Ligue 1 2025/26
  • Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
  • Data: 22/08/2025 (sexta-feira)
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
