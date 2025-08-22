PSG x Angers na Ligue 1: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da segunda rodada do Campeonato Francês
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
PSG e Angers se enfrentam na Ligue 1 nesta sexta-feira (22), pela segunda rodada do Campeonato Francês. O jogo será às 15h45, no Parc des Princes, em Paris (FRA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida PSG x Angers na Ligue 1 terá transmissão da CazéTV, no streaming.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Lee, Vitinha e Ruiz; Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
Angers: Koffi; Camara, Arcus e Lefort; Raolisoa, Capelle, Belkebla e Hanin; Belkhdim, Cherif e Lepaul.
PSG X ANGERS | FICHA TÉCNICA
- Competição: segunda rodada da Ligue 1 2025/26
- Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
- Data: 22/08/2025 (sexta-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
