PSG x AL Nassr e Al Hilal: veja horário, onde assistir e palpites

O Paris Saint-Germain (PSG) participa de um amistoso nesta quinta-feira (19) contra um combinado saudita entre Al Nassr e Al Hilal. A partida reúne dois dos principais astros do futebol mundial: o atacante argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo. A bola rola às 14h (de Brasília).

O confronto ocorre no Estádio King Fahd, na Arábia Saudita. Será a estreia de CR7 pelo Al Nassr, em transferência que o tornou o atleta de futebol mais bem pago do planeta. Vale ressaltar também que o jogo deve ser um dos últimos duelos da dupla, que se aproxima do fim da carreira.

A distância das ligas também deve evitar mais um reencontro. Com 35 anos, Messi participa das competições europeias, enquanto Cristiano Ronaldo, de 37, está no futebol árabe. Um possível novo desafio poderia existir no Mundial de Clubes da Fifa, em caso de classificação das duas equipes.

Onde assistir

A partida tem transmissão do canal ESPN e do serviço de streaming Star+, além das redes sociais do PSG nos canais do Facebook, YouTube, Twitch e OneFootball.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Al Nassr + Al Hilal : Al-Owais; Abdulhamid, Álvaro González, Hyun-soo e Konan; Cuellar, Al-Faraj e Talisca; Carillo, Ighalo e Cristiano Ronaldo. Técnico: Marcelo Gallardo (convidado).

: Al-Owais; Abdulhamid, Álvaro González, Hyun-soo e Konan; Cuellar, Al-Faraj e Talisca; Carillo, Ighalo e Cristiano Ronaldo. Técnico: Marcelo Gallardo (convidado). PSG | Keylor Navas; Hakimi, Sérgio Ramos, Bitshiabu e Bernat; Vitinha, Renato Sanches e Carlos Soler; Messi, Mbappé e Neymar. Técnico: Christophe Galtier.

Ficha técnica | PSG x Al Nassr + Al Hilal