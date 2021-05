PSG vence Reims com gol de Neymar e segue vivo na briga pelo título francês

O PSG venceu o Reims por 4 a 0, neste domingo (16), no Parque dos Príncipes, e segue vivo na disputa pelo título do Campeonato Francês. Neymar, Mbappé, Marquinhos e Kean fizeram os gols da equipe de Paris em duelo da 37ª rodada.

O PSG é o vice-líder com 79 pontos, um a menos que o líder Lille, que ficou no 0 a 0, em casa, com o Saint-Etienne. O Monaco, terceiro com 77 pontos, também está na briga. O Reims é o 13º, com 42 pontos.

Na última rodada, no próximo domingo, o PSG fica com o título se vencer o Brest, fora de casa, e se o Lille não bater o Angers, também fora de casa.

O jogo

Na partida de hoje, a missão do time de Neymar e cia. ficou mais fácil logo no começo do primeiro tempo. Aos nove minutos, a bola bateu no braço de Abdelhamid dentro da área após chute em direção ao gol. A arbitragem marcou o pênalti e expulsou o jogador do Reims. Neymar foi para a cobrança e deslocou o goleiro Rajkovic.

O PSG ampliou com Mbappé aos 24. A zaga do Reims não quis dar um chutão na bola e acabou recuando para o atacante francês, que encheu o pé e estufou as redes dos visitantes.

O terceiro gol saiu no segundo tempo. Aos 22 minutos, Neymar cobrou escanteio na área, e Marquinhos escorou de cabeça para aumentar ainda mais a vantagem do PSG. Já na reta final, Kean aproveitou sobra e bateu rasteiro no canto para dar números finais ao jogo.

Lille fica no 0 a 0

Podendo ser campeão com uma rodada de antecedência em caso de tropeço do PSG, o Lille recebeu o Saint-Etienne e não fez sua parte. A equipe empatou sem gols, mas ainda só depende de si para levantar a taça.

O primeiro tempo foi equilibrado, e os donos da casa tiveram a melhor chance para abrir o placar com o brasileiro Luiz Araújo. Aos 35 minutos, ele recebeu passe dentro da área e, da marca do pênalti, chutou à direita do gol de Green.

Logo no início do segundo tempo, o Lille voltou a assustar: aproveitando cobrança de escanteio, José Fonte ganhou da defesa adversária, mas cabeceou para fora. Aos 32 minutos, Renato Sanches recebeu na entrada da área e chutou. A bola passou muito perto da trave esquerda.