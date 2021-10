PSG vence Angers de virada no Campeonato Francês com pênalti polêmico no final

Em jogo emocionante, com boas jogadas de lado a lado, o Paris Saint-Germain venceu o Angers por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira (15), e segue líder disparado do Campeonato Francês. O último gol, de pênalti, no entanto, gerou muita discussão entre jogadores e comissão técnica dos visitantes.

O PSG entrou em campo desfalcado de craques que precisaram disputar jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, como Neymar, Messi, Di María e Marquinhos, além de outros nomes poupados, como Hakimi, Bernat e Wijnaldum. Desfigurado, o time levou o primeiro gol da partida. O Angers, quarto colocado na tabela, aproveitou uma oportunidade aos 36 minutos do primeiro tempo e marcou. Boufal cruzou para Fulgini marcar na segunda trave.

A reação do Paris veio no segundo tempo. Aos 23 minuos, Mbappé cobra escanteio, a defesa faz o primeiro corte, mas a bola volta para o camisa 7, que faz novo lançamento e encontra a cabeça de Danilo Pereira. Empate do PSG.

Polêmica

O gol de desempate saiu de um pênalti polêmico marcado pela arbitragem. Aos 39 minutos, Mbappé cruza para Icardi cabecear e a bola bate no braço de Capelle, que tentava evitar o gol. Não fica claro se o movimento do braço do marcador é suficiente para ser considerado penalidade. Antes de cabecear, as câmeras também mostram Icardi puxando um zagueiro na entrada da área.

O árbitro é chamado pelo VAR para analisar o lance, mas a cabine de checagem não considera mostrar a possível falta. O pênalti acaba sendo confirmado, para o desespero de jogadores e comissão técnica do Angers. Mbappé pega a bola, bate no canto esquerdo do goleiro e vira o placar. PSG vence mais uma e segue líder absoluto da competição.

