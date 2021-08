PSG recusa nova oferta do Real Madrid por Mbappé

O Paris Saint-Germain (PSG) recusou uma nova proposta do Real Madrid pelo atacante Mbappé. Após negar oferta de 160 milhões de euros, recebeu uma de 180 milhões de euros e não aceitou. A informação é do jornal espanhol Marca.

Segundo a publicação, o PSG deseja 200 milhões de euros ou 180 milhões de euros e um jogador. As condições são avaliadas como inviáveis ao Real, travando uma possível negociação pelo francês.

No domingo (30), Mbappé brilhou na vitória da equipe contra o Reims com dois gols pelo Campeonato Francês. A partida marcou a estreia do astro argentino Lionel Messi em campo.

Mbappé no PSG

Sem um acerto, a tendência é a manutenção do atacante no elenco, que conta também com Neymar. O diretor de futebol do PSG, o brasileiro Leonardo, revelou que o atleta de 22 anos quer sair, mas não haverá liberação sem as exigências atendidas.

"Kylian Mbappé quer ir para o Real Madrid e não vamos segurá-lo. Se alguém quiser sair e nossas condições forem atendidas, veremos. Mas nós criamos um sonho com os nossos jogadores neste verão e não vamos deixar ninguém destruí-lo", detalhou.

O contrato de Mbappé é encerrado em junho de 2022. O jogador foi contratado pelo Paris Saint-Germain em agosto de 2017 por 180 milhões de euros junto ao Monaco.

