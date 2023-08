PSG quer recuperar parte de investimento na venda de Neymar; Veja valores

Visando recuperar parte do investimento que foi feito em Neymar, o Paris Saint Germain garantiu, em outras oportunidades, que não venderia o jogador por menos de 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 800 milhões). Porém, o clube francês se dispôs a emprestar o jogador com uma cláusula de compra obrigatória em seu contrato, para economizar uma parte do segundo maior salário de todo o elenco.

Neymar recebe cerca de R$ 216 milhões por ano e para sair do PSG teria que abrir mão de seu alto salário, já que nenhum clube da Europa pagaria esse valor ao jogador.

ARÁBIA SAUDITA QUER NEYMAR

Assim como aconteceu com outras estrelas do futebol, Neymar também despertou o interesse do futebol árabe. O Al-Hilal, treinado por Jorge Jesus, é um dos clubes que estaria disposto a investir para ter o jogador. Segundo o jornal L´Équipe, a intenção do clube é oferecer um salário de R$ 430 milhões por ano, quase o dobro do que o jogador recebe no Paris.

NEYMAR NA MLS?

A ida de Neymar para o campeonato americano é muito difícil. Isso porque todos os clubes que disputam o campeonato devem ter o mesmo equilíbrio técnico. Por exemplo, o atacante brasileiro não pode ir para o Inter Miami, que já conta com Messi na equipe e a MLS não iria permitir a operação. Na Arábia Saudita os campeonatos também funcionam com esse tipo de fair play. Para jogar em clube de lá, os clubes devem manter o balanço competitivo.

SAINDO DO PSG