Messi e Neymar podem estrear na temporada pelo PSG no domingo (29)

O Paris Saint-Germain (PSG) prepara a estreia dos atacantes Lionel Messi e Neymar na temporada de 2021-2022. A dupla que fez sucesso no Barcelona deve inicar a caminhada no Campeonato Francês neste domingo (29), segundo o jornal L'Équipe.

Com o avanço dos trabalhos de recondicionamento físico, podem ser relacionados para o compromisso contra o Reims, às 15h45 (de Brasília). Na lista de convocados das seleções de Argentina e Brasil, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, os atletas possuem a oportunidade de ganhar ritmo antes dos confrontos na América do Sul.

Apesar dos reforços, o técnico Maurício Pochettino não terá força máxima. O zagueiro espanhol Sergio Ramos ainda busca a forma ideal, enquanto o atacante francês Mbappe está envolvido em negociação com o Real Madrid - fato que pode tirá-lo da partida, encerrando o sonho do PSG de apresentar em campo o trio com Messi e Neymar.

A equipe lidera de forma isolada a competição com 100% de aproveitamento e nove pontos. Até o momento, venceu Troyes (2x1), Strasbourg (3x1) e Brest (4x2).

