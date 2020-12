PSG perde para Lyon; Neymar se lesiona e sai de maca chorando

Deu tudo errado para o Paris Saint-Germain (PSG) e para Neymar neste domingo (13) contra o Lyon, no Parque dos Príncipes, pela 14ª rodada do Campeonato Francês. O time perdeu por 1 a 0 e deixou a liderança, caindo para a 3ª colocação. Já o craque brasileiro se lesionou no final da partida e saiu de campo chorando na maca.

Nos acréscimos, aos 50 minutos do segundo tempo, Neymar sofreu uma entrada dura do volante brasileiro Thiago Mendes (ex-São Paulo), ficou caído sentindo muitas dores e pediu atendimento. Depois dos primeiros socorros, saiu de maca chorando.

O tornozelo esquerdo do jogador do PSG ficou preso na tesoura dada pelo compatriota, que recebeu inicialmente o cartão amarelo. O árbitro Benoit Bastien foi chamado para rever o lance no monitor de vídeo e rapidamente decidiu mudar a sua decisão e expulsou o atleta do Lyon.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico alemão Thomas Tuchel se limitou a dizer que Neymar passará por exames nesta segunda-feira para saber a gravidade da lesão. "Não há o que dizer. Ele está com os fisioterapeutas, temos que esperar pelos exames amanhã (segunda)", declarou.

O gol da vitória do Lyon saiu aos 24 minutos do primeiro tempo. Em uma saída de bola errada do Paris Saint-Germain, o time visitante armou rápido o contra-ataque e Kadewere ficou na cara do goleiro Keylor Navas para colocar a bola no fundo das redes.

O resultado levou o Lyon à vice-liderança do Francês. Tem os mesmos 29 pontos que o Lille, que derrotou em casa o Bordeaux por 2 a 1, mas perde no saldo de gols (16 a 14). O Paris Saint-Germain está logo atrás dos dois com 28 pontos. Com dois jogos a menos que os rivais, o Olympique de Marselha ocupa o quarto lugar com 27.

