PSG oferece Neymar ao Manchester City, que recusa conversa

O PSG ofereceu Neymar para o Manchester City. O clube francês, no entanto, teve a recusa do técnico Pep Guardiola. O jornal 'Le Parisien' divulgou a informação nesta terça-feira (19).

A equipe parisiense pretendia negociar o atacante brasileiro numa transação que envolvesse também a troca de jogadores. O time inglês sequer abriu chance para conversa.

Astro da seleção brasileira, Neymar está no Japão com o PSG onde vai participar de três amistosos. O atleta tem sido especulado em vários times europeus. No entanto, o jogador não cogita deixar o atual time.

O time volta a campo nesta quarta-feira (20), quando enfrenta o Kawasaki Frontale em amistoso de pré-temporada. O duelo será às 7h30 (de Brasília).