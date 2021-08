PSG divulga sequência de vídeos e fotos de Messi: chegada, exames médicos e festa da torcida; veja

O Paris Saint-Germain, novo clube de Lionel Messi, divulgou uma série de vídeos e fotos do craque argentino, desde a chegada em Paris, a realização de exames médicos e a festa da torcida.

Messi já atualizou a capa do site oficial com foto no Parque dos Príncipes e texto curto, explicando o acerto com o PSG.

"Leo Messi tornou-se um novo jogador do Paris Saint-Germain depois de encerrar seu ciclo no Barcelona. Leo assina por duas temporadas pelo time de Paris", confirma.

Chegada no PSG

Exames médicos

Torcida e contrato

Fotos do "dia do "sim"

