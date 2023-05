PSG divulga o uniforme da próxima temporada com Messi, Neymar e Mbappé

O Paris Saint-Germain divulgou o uniforme que será usado na próxima temporada. Nesta quarta-feira (31), o time parisiense usou as redes sociais para divulgar o novo manto, que traz Messi, Neymar e Mbappé na campanha. O trio tem futuro indefinido no clube.

VEJA A CAMPANHA DE LANÇAMENTO:



FUTURO DO TRIO

Messi vai deixar o PSG, mas ainda não tem futuro definido. O contrato com o time francês vai até o fim de junho. Ainda sem proposta oficial do Barcelona, a imprensa espanhola afirma que o argentino poderá ir para o futebol saudida, com uma proposta de 300 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) por ano.

Já o brasileiro Neymar tem contrato com o time francês até junho de 2027. Porém, o jogador deve ser negociado. De acordo com o jornal L'Equipe, o atleta teria iniciado conrversas com o Manchester United.

Mbappé tem contrato com o clube de Paris até 2024. O time ainda tem opção de prorrogação por mais um ano. Apesar disso, o jogador ainda não decidiu se vai realmente permanecer no PSG.