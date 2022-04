PSG deve vender Neymar por 90 milhões de euros, diz imprensa inglesa

O PSG deve vender Neymar por 90 milhões de euros (cerca de R$ 472 milhões de reais). Além disso, o clube francês prepara um combo com outros jogadores que não devem permanecer no plantel. As mudanças estão previstas para a próxima temporada. As informações são do canal inglês Sky Sports.

Neymar chegou em 2017 e foi a transferência mais cara da história do futebol. O PSG pagou 222 milhões de euros pelo atleta. O brasileiro tem contrato com o time até 2025 e, recentemente, declarou que deseja permanecer em Paris até o fim do vínculo. As constantes lesões do jogador, no entanto, seriam o fator determinante para que o clube queira negociar o atacante.

Além do atleta de 30 anos, a diretoria do clube também deve negociar Di Maria, Paredes e Wijnaldum. Draxler, Kurzawa e Kehrer são outros que podem deixar a equipe francesa, de acordo com o jornal francês L’Équipe.

Outro que deve deixar a equipe é Mbappé. O principal jogador do time tem contrato até junho e ainda não renovou vínculo o time. Ele deve ir para o Real Madrid.

NOVO TÉCNICO?

Ainda não está confirmado se a atual comissão técnica vai permanecer. Há especulação da saída do técnico Mauricio Pochettino e até do brasileiro Leonardo, diretor esportivo. Ex-técnico do time madrilenho, Zinedine Zidane é cogitado para o cargo.

O clube conquistou o décimo título do Campeonato Francês no último sábado após empate com o Lens em 1 a 1, no Parque dos Príncipes. Messi marcou o gol da equipe.