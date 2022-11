PSG bate Juventus, mas perde 1º lugar do Grupo H da Champions League para o Benfica

Pelo segundo ano seguido o Paris Saint-Germain vai definir a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões fora de casa. Depois de ganhar com sofrimento da Juventus, por 2 a 1, e imaginar que a liderança estava garantida, os jogadores foram informados que um gol no último lance da visita do Benfica ao Maccabi Haifa mudou o topo do Grupo H. Os portugueses avançaram em primeiro da chave no sexto critério de desempate - gols fora de casa, após surra de 6 a 1 em Israel (9 a 6).

Sem liderança

As equipes terminaram com os mesmos 14 pontos, iguais no confronto direto após 1 a 1 nos dois jogos (portanto sem ninguém ter vantagem no saldo do duelo), com 16 gols marcados, sete sofridos e, portanto, saldo nove. Como os portugueses fizeram nove gols fora de Lisboa e o PSG somente 6 distante de Paris, a vaga acabou com o Benfica.



O jogo

Em dia de Messi e Neymar apagados, Mbappé apareceu bem na frente, anotando um gol e dando assistência para Nuno Mendes definir. Disposto a não repetir o fiasco da temporada passada, na qual ficou atrás do Manchester City na chave e acabou caindo logo nas oitavas de final, diante do Real Madrid, o PSG prometia futebol ofensivo em Turim. Mas foi sufocado em alguns momentos da partida e figurou em segundo quando empatava por 1 a 1 e via o Benfica virar diante do Maccabi Haifa.



Depois de retomar vantagem no placar e recuar para garantir o resultado, o PSG ainda levou um susto quando um rebote de Donnarumma caiu nos pés de Locatelli, que empatou. O atacante, porém, estava impedido e o gol que custaria a vantagem de definir em casa nas oitavas acabou anulado para alívio momentâneo de Christophe Galtier e tristeza de Massimiliano Allegri. Os franceses só não imaginavam que dois gols no fim do Benfica, aos 43 e aos 47, acabariam com a festa na rodada.