PSG aguarda Messi em treino e ainda não conta com Neymar; Mbappé vive grande fase

O Paris Saint-Germain (PSG) trabalha para ter as principais estrelas nas oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, em fevereiro, e não pretende forçá-los a uma volta antecipada. A equipe lidera com folga o Campeonato Francês.

Assim, o momento é de avaliação dos astros pelo departamento médico. O argentino Lionel Messi, por exemplo, se recuperou da Covid-19, mas foi informado de retorno aos treinos na próxima semana para trabalho físico. No caso do brasleiro Neymar, o clube ainda trabalha com cautela e evitar tratar de um retorno imediato.

"Lionel Messi, cujo desenvolvimento é bom, continua o trabalho com a equipe médica e de desempenho e retornará gradualmente ao grupo na próxima semana", informou em nota oficial, sem garantir presença do atacante no jogo do dia 23, contra o Reims.

"Neymar Jr continua trabalho de recuperação indoor com membros da equipe médica e de performance do Centro de Treinamento Ooredoo", continuou o comunicado oficial. O protocolo inicial era o retorno antes do fim do mês, mas a gestão retirou prognóstico.

Dos principais astros, o grande nome no momento é o atacante francês Kylian Mbappé. Sem os companheiros e em grande fase, o atleta soma 24 jogos na temporada 2021-2022, com 18 gols e 12 assistências.

