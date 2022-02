PSG adia volta de Neymar e brasileiro vira dúvida em jogo contra o Real Madrid

A volta de Neymar aos campos foi mais uma vez adiada pelo Paris Saint-Germain. Em 2021, o jogador teve uma entorse no tornozelo esquerdo. O clube esperava contar com o brasileiro ainda no fim de janeiro, mas adiou o retorno para esta sexta-feira (11), na partida contra o Rennes. Mas isso não ocorrerá mais. Assim, o atacante também é dúvida para o jogo de ida com o Real Madrid, na terça-feira, pela Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes.

O técnico Maurício Pochettino anunciou a ausência do brasileiro no confronto do Campeonato Francês, alegando que quer todos os atletas com totais condições de jogo.

"Neymar está indo bem, mas não fará parte do grupo amanhã. Veremos nos dias que antecedem o jogo de terça-feira se ele pode estar envolvido no elenco contra o Real Madrid. Para nós, o jogo mais importante é amanhã. Para evitar riscos, você deve estar sempre 100%. É isso que temos que fazer", disse o treinador.

O brasileiro já realiza trabalhos com os companheiros há alguns dias. O técnico argentino elogiou o empenho de Neymar para estar 100% já contra o time madrilenho.

"Todos os grandes jogadores querem atuar nos grandes jogos. Neymar é experiente, também sofreu várias lesões graves antes de partidas importantes. Ele tem maturidade para gerenciar isso da melhor maneira possível, e sempre procura estar na melhor forma possível. Quando ele toca, isso o ajuda a se apresentar", concluiu o técnico.

